Odoxa-Backbone: более 60 процентов французов хотят отставки Макрона

Свыше 60 процентов жителей Франции желают отставки французского лидера Эммануэля Макрона, выяснила компания Odoxa-Backbone, исследование было проведено для издания Figaro.
Опрос был проведён после того, как Макрон не исключил возможность повторного роспуска парламента летом текущего года.
«Мнения французов разделились по этому вопросу пополам. При этом 61 процент ответил, что политический кризис следует решать скорее за счёт его собственной отставки. Эта цифра выросла на семь пунктов с сентября. Такое мнение разделяют сторонники всех парий, кроме президентской», — говорится в материале.
Кроме того, 72 процента респондентов заявили, что не верят обещаниям Макрона.
Опрос был проведён в онлайн-формате, в нём приняли участие 1005 человек.
Напомним, по данным исследования Odoxa, проведённого для издания Depeche, три четверти французов в ходе опроса признались, что считают Эммануэля Макрона плохим президентом.