Odoxa-Backbone: более 60 процентов французов хотят отставки Макрона

«Мнения французов разделились по этому вопросу пополам. При этом 61 процент ответил, что политический кризис следует решать скорее за счёт его собственной отставки. Эта цифра выросла на семь пунктов с сентября. Такое мнение разделяют сторонники всех парий, кроме президентской», — говорится в материале.