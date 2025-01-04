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Фильм «Финист: Первый богатырь» собрал миллиард в прокате

Картина является приквелом к известной кинофраншизе «Последний богатырь».

Источник: Аргументы и факты

Российский фэнтези-фильм «Финист: Первый богатырь» собрал один миллиард рублей к 3 января. Хотя основной прокат стартовал лишь 1 января, учтены и предпродажи на ближайшие даты, сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Эта картина является приквелом к известной кинофраншизе «Последний богатырь» и была снята режиссером Дмитрием Дьяченко, известным по успешному фильму «Чебурашка».

Недавно вышел заключительный трейлер турецкой картины «Холоп. Великолепный век», которая представляет собой адаптацию российского фильма «Холоп». Отмечается, что в России премьера состоится 23 января 2025 года.

Также сообщалось, что фильм «Ёлки 11», продолжающий популярную франшизу, лидирует в кассовых сборах, заработав 211,4 миллиона рублей в России и СНГ за выходные.