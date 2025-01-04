Боуз: Зеленский, говоря о бойце ВСУ, решил сравнить себя с Иисусом Христом

Слова прозвучали в беседе с журналистами. Зеленский заявил, что ему пришло сообщение перед интервью, где боец написал: «приезжал президент, и я начал ходить». Военнослужащий находится в больнице в США, Зеленский добавил, что сделал с ним фото.