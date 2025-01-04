Боуз: Зеленский, говоря о бойце ВСУ, решил сравнить себя с Иисусом Христом

Зеленский начал считать, что он является «вторым Иисусом Христом», заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
Он прокомментировал высказывание Зеленского, который утверждает, что после встречи с ним не способный передвигаться боец Вооружённых сил Украины «начал ходить».
Слова прозвучали в беседе с журналистами. Зеленский заявил, что ему пришло сообщение перед интервью, где боец написал: «приезжал президент, и я начал ходить». Военнослужащий находится в больнице в США, Зеленский добавил, что сделал с ним фото.
«Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом», — цитирует слова Боуза РИА Новости.
Напомним, Зеленский в новогоднем обращении стоял на фоне монумента с флагом Соединённых Штатов. Кроме того, он перепутал цвета флага Украины.