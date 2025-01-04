Фильм «Руки Вверх!» может получить продолжение в 2026 году

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что возможное продолжение фильма о группе может выйти в 2026 году, когда «Руки Вверх!» будут отмечать свой 30-летний юбилей. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, на ближайших встречах с продюсерами, включая Тимура Вайнштейна и команду Yellow, Black and White, они обсудят дальнейшие шаги, и он выразил надежду, что в следующем году им удастся реализовать эту идею.
Жуков также отметил, что работа над продолжением могла бы начаться уже в этом году. Он подчеркнул, что успех первой части, попавшей в десятку самых кассовых фильмов, стал хорошим стимулом для создания нового фильма.
«Это также говорит о том, что даже простые фильмы, не многомиллиардные сказки или большие серьезные произведения с огромной поддержкой, а просто народные истории, добрые, хорошие, человечные, могут показывать такие результаты», — отметил он.
Сюжет оригинального фильма основан на воспоминаниях создателей группы Сергея Жукова и Алексея Потехина, а съемки проходили в Димитровграде и Самаре, где Жуков познакомился с Потехиным.
Ранее сообщалось, что фильм об истории возникновения самой популярной поп-группы РФ девяностых «Руки вверх!» снова стал доступен на онлайн-платформах. Создатели картины заявили, что смогли добиться её возвращения в онлайн-кинотеатры.