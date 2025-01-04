Дубинский: Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции

«Нефтепровод “Дружба” работает же. И нефтепродуктопровод (по нему бежит чистый дизель) Самара-Западное “Прикарпатзападтранс” — тоже. И аммиакопровод из Тольятти в Одессу… То есть нет никакой “перемоги”», — написал Дубинский в Telegram.