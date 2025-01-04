Украинский парламентарий выразил мнение, что Зеленский, прекратив транзит газа из Российской Федерации через территорию Украины, «действует в интересах» Норвегии, а также Анкары.
Он заявил, что вредительские действия Зеленского на газовом рынке имеют цель «перераспределить поставки на Турцию и Норвегию».
«Нефтепровод “Дружба” работает же. И нефтепродуктопровод (по нему бежит чистый дизель) Самара-Западное “Прикарпатзападтранс” — тоже. И аммиакопровод из Тольятти в Одессу… То есть нет никакой “перемоги”», — написал Дубинский в Telegram.
Депутат считает, что Зеленский «помог укрепить позиции на европейском газовом рынке» турецкой и норвежской сторонам. По его мнению, выиграли все, «от Нидерландов (порты) до КНР (энергоносители) и Соединённые Штаты». Дубинский подчеркнул, что проиграла «только Украина».
Напомним, с 1 января текущего года прекратилась подача российского газа через Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это ослабляет экономический потенциал Европы.
Дубинский также отметил, что Зеленский отказом от транзита газа из Российской Федерации уничтожает украинскую экономику.