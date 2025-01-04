Меркурис: Зеленский готовит жителей Украины к снижению призывного возраста

«Он признал больше вещей, чем когда-либо, о том, что его армия в тяжёлом положении. То, что он делает, это подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет. Он будет принят в ближайшие пару дней или недель до инаугурации Трампа», — сказал Меркурис в своём блоге на YouTube.