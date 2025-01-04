Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста до 18 лет, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он прокомментировал высказывание Зеленского о том, что Вооружённые силы Украины столкнулись с проблемами. Зеленский заявил, что предпримет «все возможные меры для стабилизации ситуации в январе».
Эксперт считает, что указ о призыве «18-летних мальчиков» будет подписан до инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Он признал больше вещей, чем когда-либо, о том, что его армия в тяжёлом положении. То, что он делает, это подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет. Он будет принят в ближайшие пару дней или недель до инаугурации Трампа», — сказал Меркурис в своём блоге на YouTube.
По его словам, массовый призыв украинцев в возрасте 18—20 лет вызывает множество вопросов к Киеву. В частности, есть вопросы по поводу подготовки таких новобранцев, а также их мотивации принимать участие в боевых действиях.
«Ничто не изменит динамику на поле боя. Это может лишь продлить агонию Украины ценой десятков тысяч молодых жизней», — отметил Меркурис.
Ранее сообщалось, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена оказывает давление на Зеленского с целью снижения возраста мобилизации на Украине до 18 лет.