Юрист рассказал об запрещённых и необходимых отметках в паспорте

Другие отметки ставятся по желанию и в разных организациях. К примеру, штамп о браке поставят в ЗАГС или региональных органах МВД, а группу крови в паспорт занесут государственные медорганизации, отметил Антонов.
Есть и запретные отметки — например, штамп о пересечении границы, продолжил юрист. Для таких существует загранпаспорт. Если в вашем паспорте уже появился такой штамп, то документ недействителен и его придётся поменять.
Ранее в МВД России напомнили, что паспорт гражданина РФ может содержать дополнительные отметки. Среди них сведения о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и основных документах, удостоверяющих личность за пределами страны.