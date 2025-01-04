Якутский штурмовик рассказал о ноже, который спас ему жизнь в рукопашной схватке с бойцом ВСУ

Ранее Андрей Григорьев рассказал о той самой схватке, отметив, что ещё в начале они с противником поняли, что лишь один из них уйдёт оттуда живым. Российский военный сообщил, что перед этим рослый и сильный украинский солдат убил его друга. Умирая, штурмовик ВСУ назвал россиянина лучшим бойцом в мире.