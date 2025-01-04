Специалисты изучают влияние часового пояса на работу госслужащих

По информации «24KZ», в перспективе решение положительно скажется на работе государственного аппарата.
Ученые изучат влияние единого часового пояса на ментальное здоровье казахстанцев. Такое исследование проведет «Республиканский научно-практический центр психического здоровья».
Сейчас эксперты не видят каких-либо значительных изменений в настроениях людей в связи со сменой часового пояса.
«Наш Центр собирает у себя всю информацию, позволяющую оценить изменения, связанные с ментальным здоровьем людей. В Казахстане переход на единый часовой пояс произошел в прошлом году. Теперь нам предстоит всесторонне изучить те данные, которые к нам поступают. Например, нужно посмотреть на данные о первичной заболеваемости и общей заболеваемости. Базируясь на этой информации, мы сможем сделать выводы».
Ранее, 27 декабря 2024 года, в ходе круглого стола ученые в очередной раз высказались по вопросу о переводе времени в Казахстане на единый часовой пояс.