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Специалисты изучают влияние часового пояса на работу госслужащих

Смена часового пояса позволит повысить эффективность управленческих процессов. Так считает политолог Жанерке Кайраткызы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации «24KZ», в перспективе решение положительно скажется на работе государственного аппарата.

Ученые изучат влияние единого часового пояса на ментальное здоровье казахстанцев. Такое исследование проведет «Республиканский научно-практический центр психического здоровья».

Сейчас эксперты не видят каких-либо значительных изменений в настроениях людей в связи со сменой часового пояса.

«Наш Центр собирает у себя всю информацию, позволяющую оценить изменения, связанные с ментальным здоровьем людей. В Казахстане переход на единый часовой пояс произошел в прошлом году. Теперь нам предстоит всесторонне изучить те данные, которые к нам поступают. Например, нужно посмотреть на данные о первичной заболеваемости и общей заболеваемости. Базируясь на этой информации, мы сможем сделать выводы».

Наби Есимов
заместитель генерального директора по клинической и научной работе Республиканского НПЦ психического здоровья.

Ранее, 27 декабря 2024 года, в ходе круглого стола ученые в очередной раз высказались по вопросу о переводе времени в Казахстане на единый часовой пояс.