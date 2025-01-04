Специалисты изучают влияние часового пояса на работу госслужащих

«Наш Центр собирает у себя всю информацию, позволяющую оценить изменения, связанные с ментальным здоровьем людей. В Казахстане переход на единый часовой пояс произошел в прошлом году. Теперь нам предстоит всесторонне изучить те данные, которые к нам поступают. Например, нужно посмотреть на данные о первичной заболеваемости и общей заболеваемости. Базируясь на этой информации, мы сможем сделать выводы».