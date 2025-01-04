Более 2,5 тысячи военных Британии примут участие в учениях на востоке НАТО

Свыше 2,5 тысячи военных и 700 единиц военной техники Британии примут участие в манёврах на восточном фланге Североатлантического альянса, сообщает британское Минобороны.
Заявление обнародовано на сайте правительства Великобритании.
«Великобритания предоставит наибольшее количество сил — более 2600 человек личного состава и 730 машин будут направлены на восточный фланг НАТО», — заявили в Минобороны страны.
В ведомстве уточнили, что 1-я дивизия ВС Британии возглавит наземные силы НАТО на учениях Steadfast Dart 25 в Болгарии и Румынии.
В ходе манёвров военные отработают «развёртывание» новых объединённых сил быстрого реагирования альянса для «усиления восточного фланга».
В Восточную Европу «по земле, воздуху и морю» будут направлены 730 бронемашин, в том числе типа Foxhound и Jackal. Техника вернётся в Британию в конце февраля текущего года.
Ранее сообщалось, что британские военные не могут проходить полноценную подготовку на полигонах и принимать участие в важных манёврах из-за солдат Вооружённых сил Украины.
Также стало известно, что военнослужащие ВС Британии испытали «культурный шок» от учений в Лапландии в «экстремальный» мороз до минус 15 градусов.