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Более 2,5 тысячи военных Британии примут участие в учениях на востоке НАТО

1-я дивизия ВС Британии возглавит наземные силы НАТО на учениях Steadfast Dart 25.

Источник: Аргументы и факты

Свыше 2,5 тысячи военных и 700 единиц военной техники Британии примут участие в манёврах на восточном фланге Североатлантического альянса, сообщает британское Минобороны.

Заявление обнародовано на сайте правительства Великобритании.

«Великобритания предоставит наибольшее количество сил — более 2600 человек личного состава и 730 машин будут направлены на восточный фланг НАТО», — заявили в Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что 1-я дивизия ВС Британии возглавит наземные силы НАТО на учениях Steadfast Dart 25 в Болгарии и Румынии.

В ходе манёвров военные отработают «развёртывание» новых объединённых сил быстрого реагирования альянса для «усиления восточного фланга».

В Восточную Европу «по земле, воздуху и морю» будут направлены 730 бронемашин, в том числе типа Foxhound и Jackal. Техника вернётся в Британию в конце февраля текущего года.

Ранее сообщалось, что британские военные не могут проходить полноценную подготовку на полигонах и принимать участие в важных манёврах из-за солдат Вооружённых сил Украины.

Также стало известно, что военнослужащие ВС Британии испытали «культурный шок» от учений в Лапландии в «экстремальный» мороз до минус 15 градусов.