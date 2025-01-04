Россиян предупредили о новой стратегии мошенников с вызовом в «коллегию присяжных»

Мошенники начали применять новую схему обмана россиян, «вызывая» их через мессенджеры или электронную почту для участия в «коллегии присяжных». Для отказа они предлагают перейти по нескольким ссылкам и объяснить причины неявки. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.