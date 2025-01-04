Английский подросток выиграл чемпионат мира по дартсу среди взрослых

17-летний Люк Литтлер из Англии стал самым молодым чемпионом мира по дартсу. В финале турнира, который прошёл в Лондоне, вундеркинд победил трёхкратного чемпиона мира Майкла ван Гервена из Нидерландов. Именно ван Гервену ранее принадлежало звание самого молодого чемпиона после того, как в 2014 году он выиграл соревнования в возрасте 24 лет.