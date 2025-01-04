Юрист Антонов: в паспорте РФ запрещены штампы о пересечении границы

Юрист Алексей Антонов в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что в паспорт Российской Федерации запрещено ставить штамп о пересечении границы.
Он уточнил, что данный штамп ставится в загранпаспорте. Эксперт подчеркнул, что в случае наличия данной отметки в паспорте РФ документ считается недействительным и его следует заменить.
Старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ добавил, что в российском паспорте обязательно должны быть отметки о месте жительства, а также воинской обязанности, если гражданин РФ является военнообязанным.
Все остальные отметки ставятся по желанию. Речь идёт о штампе о браке, а также информации детях, ранее выданных паспортах, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови.
Антонов добавил, что для идентификации личности необходимы фото и сведения, содержащие фамилию, имя и отчество, пол, дату и место рождения. Кроме того, в паспорте должен быть указан орган, выдавший документ, а также номер, серия документа «при наличии» и дата выдачи паспорта.
Эксперт отметил, что во внутреннем паспорте может быть проставлен штамп о загранпаспорте «на 18-й и 19-й страницах».
«Бывают случаи, когда у гражданина есть одновременно два заграничных паспорта, к примеру, у пилотов самолётов. Тогда поставят сразу два штампа во внутренний паспорт», — сказал он.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что россиянам не стоит пренебрегать отметкой о группе крови и резус-факторе в паспорте, так как она может спасти им жизнь в случае ЧП.