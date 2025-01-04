Юрист Антонов: в паспорте РФ запрещены штампы о пересечении границы

Антонов добавил, что для идентификации личности необходимы фото и сведения, содержащие фамилию, имя и отчество, пол, дату и место рождения. Кроме того, в паспорте должен быть указан орган, выдавший документ, а также номер, серия документа «при наличии» и дата выдачи паспорта.