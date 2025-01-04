Военнослужащие группы «Днепр» оборудовали подземный спортзал

В блиндажном спортзале доступен необходимый инвентарь для различных видов спорта, и все военнослужащие могут тренироваться в свободное от боевых задач время. Особенно высокую популярность тренировки имеют среди бывших профессиональных спортсменов, которые стремятся продвигать здоровый образ жизни и мотивировать других военнослужащих поддерживать физическую форму.