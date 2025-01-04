Военнослужащие группы «Днепр» оборудовали подземный спортзал

Военнослужащие десантно-штурмового подразделения группировки войск «Днепр» создали спортзал в блиндаже для регулярных тренировок, сообщил РИА Новости десантник с позывным «Алтай».
Он рассказал, что данное помещение было оборудовано собственными силами военнослужащих для поддержания физической формы. Командование поддерживает эту инициативу, подчеркивая важность хорошей физической подготовленности, так как военные носят тяжелое снаряжение.
В блиндажном спортзале доступен необходимый инвентарь для различных видов спорта, и все военнослужащие могут тренироваться в свободное от боевых задач время. Особенно высокую популярность тренировки имеют среди бывших профессиональных спортсменов, которые стремятся продвигать здоровый образ жизни и мотивировать других военнослужащих поддерживать физическую форму.
«Как говорится, бывших спортсменов не бывает», — отметил «Алтай», добавив, что такие тренировки помогают поддерживать командный дух и физическую готовность.
Ранее в тыловой зоне специальной военной операции в Запорожской области военнослужащие хозяйственного взвода роты материального обеспечения группировки войск «Днепр» обустроили блиндажи для комфортного проживания бойцов. В отдельном блиндаже размещена полевая кухня, оборудованная для приготовления пищи, а рядом обустроена столовая.