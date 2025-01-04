Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

29-летний боксёр угодил в нокаут и умер в больнице через несколько дней

Боксёр из Танзании Хассан Мгая скончался в возрасте 29 лет после того, как был нокаутирован в бою с соотечественником Полом Элиасом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC). Поединок в рамках лёгкого веса прошёл в Дар-эс-Саламе 27 декабря.

Источник: Life.ru

«Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона. Покойся с миром», — указано в заявлении.

Мгая проиграл нокаутом в пятом раунде, пропустив несколько ударов в голову. Падая, он прикусил язык, который запал в горло. После боя спортсмена госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

На профессиональном ринге Мгая провёл 9 боёв. Три из них он выиграл, четыре проиграл, а ещё два завершились вничью.

Ранее стало известно о скоропостижной смерти украинского боксёра Вячеслава Узелкова. Он не дожил до 46.