29-летний боксёр угодил в нокаут и умер в больнице через несколько дней

Боксёр из Танзании Хассан Мгая скончался в возрасте 29 лет после того, как был нокаутирован в бою с соотечественником Полом Элиасом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC). Поединок в рамках лёгкого веса прошёл в Дар-эс-Саламе 27 декабря.