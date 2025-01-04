29-летний боксёр угодил в нокаут и умер в больнице через несколько дней

«Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона. Покойся с миром», — указано в заявлении.
Мгая проиграл нокаутом в пятом раунде, пропустив несколько ударов в голову. Падая, он прикусил язык, который запал в горло. После боя спортсмена госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.
На профессиональном ринге Мгая провёл 9 боёв. Три из них он выиграл, четыре проиграл, а ещё два завершились вничью.
Ранее стало известно о скоропостижной смерти украинского боксёра Вячеслава Узелкова. Он не дожил до 46.