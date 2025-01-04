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Newsweek: 81-летняя конгрессвумен Фокс упала на лестнице в Капитолии

Республиканка самостоятельно пришла в кабинет врача, где ей обработали несколько порезов.

Источник: Аргументы и факты

81-летняя республиканка Вирджиния Фокс поскользнулась и упала на мраморной лестнице в Капитолии, сообщает Newsweek.

По данным издания, она получила травмы. Речь идёт о нескольких порезах.

«Конгрессвумен Фокс поскользнулась, спускаясь по мраморной лестнице снаружи зала заседаний Палаты представителей после того, как поднялась поговорить с семьёй в галерее», — рассказал изданию директор по коммуникациям Фокс Алекс Айвс.

Он добавил, что ей помогли подняться, конгрессвумен осмотрели медики. После этого она самостоятельно пришла в кабинет лечащего врача, где ей обработали несколько порезов.

При этом очевидцы рассказали, что они заметили после падения «много крови».

81-летняя конгрессвумен от Республиканской партии также прокомментировала случившееся. Она заявила, что с ней всё в порядке.

«Я женщина гор, и я жёстче, чем стейк за два доллара», — написала Фокс в соцсети X*.

Вирджиния Фокс представляет в Конгрессе штат Северная Каролина. Она выросла в горах Аппалачи.

Ранее сообщалось, что 84-летняя экс-спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси упала в ходе визита в Люксембург. Она перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава. Операция была проведена в ФРГ.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.