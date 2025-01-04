4 января земляне увидят самое большое Солнце в 2025 году

Но космические впечатления на этом не заканчиваются, ведь уже 13 января с Земли можно будет без бинокля наблюдать полёт кометы. Шоу сорвётся лишь в том случае, если её сожжёт Солнце. Проблема этого небесного тела в том, что оно состоит изо льда.