Военкор Котенок показал кадры ночной охоты снайперов на «Бабу-Ягу»

«Наши бойцы не остаются в долгу. Каждую ночь они ведут охоту на боевиков врага, не позволяя им чувствовать себя в безопасности на донбасской земле. Снайперы нейтрализуют угрозы, показывая профессионализм и непреклонную волю к победе», — говорится в публикации.