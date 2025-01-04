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Военкор Котенок показал кадры ночной охоты снайперов на «Бабу-Ягу»

Видео предоставили снайперы 5-й гвардейской бригады.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, как российские военные уничтожают беспилотники типа «Баба-Яга», а также диверсантов Вооружённых сил Украины.

Военкор обнародовал соответствующие кадры.

«Ночная охота снайперов на “Бабу-Ягу” и диверсантов врага», — написал он в Telegram.

Котенок уточнил, что видео предоставили снайперы 5-й гвардейской бригады. Они продемонстрировали работу в ночных условиях. Бойцы ликвидировали тяжёлый дрон ВСУ «Баба-Яга». Данный беспилотный летательный аппарат применялся противником на кураховском участке.

«Наши бойцы не остаются в долгу. Каждую ночь они ведут охоту на боевиков врага, не позволяя им чувствовать себя в безопасности на донбасской земле. Снайперы нейтрализуют угрозы, показывая профессионализм и непреклонную волю к победе», — говорится в публикации.

В декабре военкор Юрий Котенок рассказал, что военные РФ «захлопнули мышеловку» для Вооружённых сил Украины на времевском направлении в Донецкой народной республике.