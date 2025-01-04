Мошенники начали вызывать россиян для участия в «коллегии присяжных»

Хаминский также отметил, что мошенники могут утверждать, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей и угрожать административной или уголовной ответственностью за неявку. Для отказа от участия они предлагают перейти по ссылке и указать причины своего отсутствия.