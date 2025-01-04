Мошенники начали вызывать россиян для участия в «коллегии присяжных»

Мошенники начали активно использовать электронную почту и мессенджеры для того, чтобы «вызывать» россиян якобы для участия в коллегии присяжных заседателей. Об этом РИА Новости сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
Злоумышленники отправляют сообщения, представляются сотрудниками силовых структур и информируют граждан о необходимости присутствовать в правоохранительных или налоговых органах по подозрению в соучастии в вымышленном преступлении. К таким сообщениям часто прикрепляются ссылки, переход по которым может дать мошенникам доступ к личным данным, включая пароли от банковских приложений.
Хаминский также отметил, что мошенники могут утверждать, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей и угрожать административной или уголовной ответственностью за неявку. Для отказа от участия они предлагают перейти по ссылке и указать причины своего отсутствия.
Чтобы избежать мошенничества, юрист рекомендует не вступать в диалог с подозрительными отправителями.
Ранее стало известно, что ежедневно в России совершается около 20 миллионов звонков с целью мошенничества. Колл-центры, откуда поступают звонки, в основном расположены за рубежом, но есть и те, что действуют на территории РФ.