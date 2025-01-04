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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 января 2025

Небольшой снег и −8 обещают в Иркутске 4 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 4 января 2025 порадует жителей областного центра зимним теплом. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем будет −8 градусов и небольшой снег.

Погода в Иркутске 4 января 2025.

— Переменная облачность, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, температура −8…-10, — поделились метеорологи.

Что касается погоды в остальных частях региона, то в западных районах потеплеет до −2 градусов. А вот в остальных, температура воздуха составит от −17 до −22 градусов. Местами пройдет снег, а порывы юго-восточного ветра будут достигать 13 м/с.