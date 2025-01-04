Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 января 2025

Погода в Иркутске 4 января 2025 порадует жителей областного центра зимним теплом. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем будет −8 градусов и небольшой снег.
Погода в Иркутске 4 января 2025.
— Переменная облачность, небольшой снег, ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, температура −8…-10, — поделились метеорологи.
Что касается погоды в остальных частях региона, то в западных районах потеплеет до −2 градусов. А вот в остальных, температура воздуха составит от −17 до −22 градусов. Местами пройдет снег, а порывы юго-восточного ветра будут достигать 13 м/с.