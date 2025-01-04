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Группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ

Группировка ВС РФ «Восток» продвинулась вглубь обороны украинских вооружённых сил. Потери противника составили более 180 военных. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Источник: Life.ru

«В ходе активных действий подразделений группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике подразделений механизированных, мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ», — приводит слова Гордеева РИА «Новости».

Он уточнил, что это произошло в районах Великой Новосёлки, Шевченко, Новополя, Времевки, Вишнёвого, Нескучного и Константинополя. Также российские бойцы отразили две контратаки штурмовиков ВСУ и сорвали действия инженерной группы противника в районе Разлива. За сутки потери противника превысили 180 военных. Кроме того, ВСУ лишились БМП, РЛС AN/TPQ-50, пункта управления БПЛА и пяти автомобилей.

В течение недели группировка «Восток» отразила 14 атак ВСУ, а противник потерял до 1155 военных, два танка и три бронемашины.

Ранее сообщалось, что ВСУ с начала СВО потеряли уже более миллиона военных. При этом в 2024 году потери украинских войск оказались выше, чем в 2022 и 2023 годах суммарно — более 595 тысяч военных.