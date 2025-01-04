Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ

Гордеев отметил, что в ходе активных действий подразделения группировки наносили удары по живой силе и технике механизированных и мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ в различных районах, включая Константинополь, Великую Новоселку, Времевку, Шевченко, Вишневое, Новополь и Нескучное. Кроме того, бойцы группировки успешно отразили контратаки украинских штурмовиков и помешали действиям инженерной группы ВСУ в районе Разлива.