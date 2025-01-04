Группировка российских войск «Восток» продолжает наступление и добивается успехов вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
По информации начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, противник за сутки понес потери более 180 военнослужащих, а также потерял боевую машину пехоты, пять автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пункт управления беспилотной авиации.
Гордеев отметил, что в ходе активных действий подразделения группировки наносили удары по живой силе и технике механизированных и мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ в различных районах, включая Константинополь, Великую Новоселку, Времевку, Шевченко, Вишневое, Новополь и Нескучное. Кроме того, бойцы группировки успешно отразили контратаки украинских штурмовиков и помешали действиям инженерной группы ВСУ в районе Разлива.
В общей сложности за неделю данная группировка отразила 14 атак ВСУ, в результате чего противник понес потери до 1155 военнослужащих, два танка и три бронемашины.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нашли в подвале одного из многоэтажных домов на территории города Курахово множество брошенных тел ВСУ.