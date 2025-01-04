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Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ

Бойцы уничтожили свыше 180 украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Группировка российских войск «Восток» продолжает наступление и добивается успехов вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, противник за сутки понес потери более 180 военнослужащих, а также потерял боевую машину пехоты, пять автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пункт управления беспилотной авиации.

Гордеев отметил, что в ходе активных действий подразделения группировки наносили удары по живой силе и технике механизированных и мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ в различных районах, включая Константинополь, Великую Новоселку, Времевку, Шевченко, Вишневое, Новополь и Нескучное. Кроме того, бойцы группировки успешно отразили контратаки украинских штурмовиков и помешали действиям инженерной группы ВСУ в районе Разлива.

В общей сложности за неделю данная группировка отразила 14 атак ВСУ, в результате чего противник понес потери до 1155 военнослужащих, два танка и три бронемашины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нашли в подвале одного из многоэтажных домов на территории города Курахово множество брошенных тел ВСУ.