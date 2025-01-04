В Томске разработали сенсоры для экспресс-мониторинга веществ

«Сейчас цифровая обработка осуществляется с помощью свободно распространяемых программ для смартфона или графических редакторов на компьютере. В 2025 году мы планируем разработать нейросеть, которая после машинного обучения на образцах сенсоров нашей группы будет способна распознавать определяемое вещество и его концентрацию в сенсорах. Это позволит сделать систему мультисенсорной и расширить область ее применений», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, профессора отделения электронной инженерии ТПУ Михаила Гавриленко.