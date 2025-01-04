Белый дом: инаугурация Трампа не изменит решение приспустить флаги

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена будет пересматривать решение о приспущенных флагах Соединённых Штатов во время инаугурации Трампа, проинформировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Заявление прозвучало в ходе брифинга. Представители средств массовой информации поинтересовались, не желает ли Белый дом изменить своё решение приспустить флаги на время инаугурации избранного президента США.
«Нет», — ответила Жан-Пьер.
Напомним, 30 декабря в Соединённых Штатах скончался 39-й президент США Джимми Картер. Он умер в возрасте 100 лет. Флаги приспущены связи с национальным трауром по случаю смерти Картера.
Администрация Байдена распорядилась держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.
Ранее Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами впервые в истории Соединённых Штатов из-за смерти президента Джимми Картера.