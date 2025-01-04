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Белый дом: инаугурация Трампа не изменит решение приспустить флаги

Флаги приспущены связи с национальным трауром по случаю смерти экс-президента Джимми Картера.

Источник: Аргументы и факты

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена будет пересматривать решение о приспущенных флагах Соединённых Штатов во время инаугурации Трампа, проинформировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Заявление прозвучало в ходе брифинга. Представители средств массовой информации поинтересовались, не желает ли Белый дом изменить своё решение приспустить флаги на время инаугурации избранного президента США.

«Нет», — ответила Жан-Пьер.

Напомним, 30 декабря в Соединённых Штатах скончался 39-й президент США Джимми Картер. Он умер в возрасте 100 лет. Флаги приспущены связи с национальным трауром по случаю смерти Картера.

Администрация Байдена распорядилась держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

Ранее Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами впервые в истории Соединённых Штатов из-за смерти президента Джимми Картера.