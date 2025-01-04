Исинбаева почтила память Евгения Трофимова, сделавшего её легендой спорта

В посте Исинбаева называла Трофимова не просто тренером, а человеком, сохранявшим веру в неё даже в те моменты, когда она сама в себя не верила.
«Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно и креативно. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и становиться сильной личностью», — написала спортсменка.
Трофимов помог Исинбаевой одержать победу на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и взять бронзу на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Спортивный наставник был награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Исинбаева выразила соболезнования семье Трофимова, отметив, что его имя навсегда вписано в историю мирового спорта. Также она отметила, что жена Евгения Васильевича Тамара Фёдоровна всегда поддерживала их во время тренировок.
Ранее Life.ru рассказывал, что на 81-м году жизни не стало заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Трофимова. Он подготовил множество победителей и призёров международных и всероссийских соревнований, однако главным бриллиантом в его тренерском цеху является именно Исинбаева.