В Омской области начнут действовать новые правила для мигрантов

Так, с 5 марта в России начинает действовать миграционный режим высылки иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Некоторые их права и свободы будут ограничены. Например, как передает ТАСС, полиция сможет вести наблюдение за такими гражданами, в том числе с использованием технических средств. Причем «наблюдать» подобным образом можно будет не только за самими мигрантами, но и за лицами, оказывающими им «содействие в пребывании на территории РФ».