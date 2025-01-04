В Омской области начнут действовать новые правила для мигрантов

С марта 2025 года в Омской области начнут действовать сразу несколько законов, касающихся положения мигрантов. Первый из них федерального уровня, второй местного.
Так, с 5 марта в России начинает действовать миграционный режим высылки иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Некоторые их права и свободы будут ограничены. Например, как передает ТАСС, полиция сможет вести наблюдение за такими гражданами, в том числе с использованием технических средств. Причем «наблюдать» подобным образом можно будет не только за самими мигрантами, но и за лицами, оказывающими им «содействие в пребывании на территории РФ».
Также полицейские получат право доступа к банковской, налоговой, коммерческим тайнам мигрантов, попадающих под высылку, и в жилье, в котором они проживают.
С 1 марта в регионе также начнет действовать закон Омской области в отношении трудовых мигрантов. Напомним, губернатор Виталий Хоценко утвердил его в октябре прошлого года. Отныне мигрантам будет запрещено трудится в двадцати сферах. Под ограничение попала работа в такси, в учреждениях образования и других отраслях.