Харрис обрушила на себя насмешки американцев, забыв слова из клятвы верности флагу США

Камала Харрис в принципе не славится ораторским талантом, но зато у неё заразительный смех. Из-за своей неуклюжести она часто влипает в подобные скандалы. К примеру, во время выборов она нелепо попалась на инсценировке телефонного звонка от избирателя. Дебаты с одержавшим в итоге победу Дональдом Трампом она и вовсе проводила с наушником в ухе, откуда ей подсказывали слова коллеги.