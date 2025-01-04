Харрис обрушила на себя насмешки американцев, забыв слова из клятвы верности флагу США

Во время церемонии члены верхней палаты Конгресса, председателем которой, по конституции США, является вице-президент страны, по традиции произносят клятву, начинающуюся со слов: «Я клянусь в верности флагу Соединённых Штатов Америки».
Харрис запнулась во время клятвы. Видео © Х / Chester Tam.
Во время произнесения клятвы она начала произносить клятву правильно, но запнулась. Когда толпа подхватила её, Харрис неловко продолжила, но в итоге выкинула из текста слово «флаг», которому и посвящена сама клятва.
Пользователи считают, что Америка «увернулась от пули», не выбрав Харрис своим президентом, поскольку для политика, а уж тем более такой величины, является постыдным незнание текста клятвы верности национальному флагу.
Камала Харрис в принципе не славится ораторским талантом, но зато у неё заразительный смех. Из-за своей неуклюжести она часто влипает в подобные скандалы. К примеру, во время выборов она нелепо попалась на инсценировке телефонного звонка от избирателя. Дебаты с одержавшим в итоге победу Дональдом Трампом она и вовсе проводила с наушником в ухе, откуда ей подсказывали слова коллеги.