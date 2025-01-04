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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях Казахстана

Метель, гололёд и туман охватят большую часть страны.

Сейчас в Ричмонде: -1° 11 м/с 40% 758 мм рт. ст. +2°

4 января 2025 года на территории Казахстана ожидаются сложные погодные условия, включая метель, туман и гололёд, сообщает El.kz.

В Астане прогнозируют переменную облачность, мокрый снег, гололёд и порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха составит −2…-4°C.

В Алматы и Шымкенте осадков не ожидается, а температура днём поднимется до +4°C.

Сложные условия сохраняются на западе страны: в Актау и Атырау прогнозируются гололёд и туман. Температура воздуха в Актау достигнет +10°C днём, а в Атырау — +5°C.

На севере и востоке Казахстана, включая Петропавловск, Костанай и Усть-Каменогорск, ожидаются метели и гололёд. В Павлодаре возможны осадки в виде дождя и снега, что усилит риск на дорогах.

В центральных и южных регионах, таких как Караганда, Жезказган, Талдыкорган и Туркестан, прогнозируется переменная облачность, местами туман и гололёд.

МЧС Казахстана призывает граждан быть осторожными, соблюдать меры безопасности на дорогах и по возможности воздерживаться от дальних поездок.