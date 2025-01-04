Синоптики обещают похолодание, дождь и порывистый ветер в Ростове 4 января

В субботу, 4 января, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ухудшится погода. Об этом предупреждают синоптики Ростгидрометцентра. По прогнозу специалистов, в этот день в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.
— Днем возможен дождь. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а порывы усилятся до 15. Температура воздуха утром составит +6 — +8 градусов, а во второй половине дня понизится до +3 — +5, — прокомментировали донские синоптики.
В Ростовской области погода ухудшится еще сильнее. В отдельных районах возможны небольшие, а днем местами умеренные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег. Кроме того, в дневные часы вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, дорогу скует гололедица. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду, а местами его порывы достигнут 15 — 18. Днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, по югу воздух прогреется до +10, а во второй половине дня температура понизится по северу и западу региона — от 0 до +5.