Синоптики обещают похолодание, дождь и порывистый ветер в Ростове 4 января

В Ростовской области погода ухудшится еще сильнее. В отдельных районах возможны небольшие, а днем местами умеренные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег. Кроме того, в дневные часы вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, дорогу скует гололедица. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду, а местами его порывы достигнут 15 — 18. Днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, по югу воздух прогреется до +10, а во второй половине дня температура понизится по северу и западу региона — от 0 до +5.