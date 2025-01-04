В Башкирии потеплеет до +4 градусов

Аномально теплая погода пришла в Башкирию. Вместо традиционных крепких январских морозов за окном установилась плюсовая температура.
Так, сегодня, 4 января, столбики термометров днем покажут −1…+4 градуса. Также синоптики ожидают осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед на дорогах и заносы. Жителей Башкирии в субботу ожидает и сильный порывистый ветер.
Характер погоды не изменится в воскресенье, 5 января. Температура будет плюсовой днем, а ночью упадет до 0…-5 градусов. Сильный ветер, гололед, снежные накаты и заносы на дорогах, а также осадки останутся в регионе до конца недели.
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