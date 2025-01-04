Праздничный синдром: Россиянам рассказали, как избежать выгорания при возвращении на работу

Сфокусируйтесь на положительных моментах, которые ждут вас в новом году. Новые проекты и возможности для развития могут стать отличной мотивацией для работы. Психологические исследования подтверждают, что позитивное мышление способствует повышению продуктивности и улучшению эмоционального состояния. Праздничный синдром — это временное состояние, которое можно преодолеть с помощью правильных стратегий, считает специалист. Главное — помнить о своих потребностях и давать себе время на адаптацию. Используйте эти советы для того, чтобы вернуться к работе с новыми силами и вдохновением.