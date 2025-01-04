Салах заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Текущий сезон египтянин проводит на очень высоком уровне, на его счету 17 голов — это лучший показатель в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице. Одним из главных претендентов на Салаха является парижский ПСЖ, готовый сделать его самым высокооплачиваемым игроком в Европе с зарплатой 500 тысяч евро в неделю. По данным СМИ, французский клуб готов предложить нападающему контракт на три года. Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.