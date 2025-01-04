В Омской области в 2025 году отремонтируют 28 школ

В наступившем году в регионе отремонтируют 28 школ. Они расположены как в городе, так и на селе. Как сообщили в министерстве образования Омской области, в 19 из них завершатся ремонтные работы, начатые два года назад. В еще девяти ремонт стартует в этом году.
Работы проведут в Новосанжаровской школе Русско-Полянского района, школе № 13 г. Омска, Фирстовской школе Большеуковского района, Крутинском лицее, втором корпусе Колосовской школы, Любимовской школе Оконешниковского района, лицее «Альфа» Усть-Ишимского района, Чекрушанской школе Тарского района, Красноярской адаптивной школе-интернате.
В целом до 2027 года при поддержке федерального бюджета в регионе будут отремонтированы 71 школа, 16 дошкольных учреждений и девять зданий четырех колледжей. Объем финансирования составит порядка 9 млрд рублей.
Программа капитального ремонта школ стартовала с 2022 года, 2024 году ремонтные работы были завершены в четырех учреждениях образования: отремонтированы школа № 3 в Омске, Любинская школа № 1, Богословская школа Омского района и Новопокровская школа Горьковского района.