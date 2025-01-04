В Омской области в 2025 году отремонтируют 28 школ

В наступившем году в регионе отремонтируют 28 школ. Они расположены как в городе, так и на селе. Как сообщили в министерстве образования Омской области, в 19 из них завершатся ремонтные работы, начатые два года назад. В еще девяти ремонт стартует в этом году.