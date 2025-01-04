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Синоптики предупредили о удивительном январском потеплении до +4 градусов

Ручьи на дорогах, закрытые катки, возможность лепить снеговиков и гулять под снегопадами с дождём — всё это подарила жителям Челябинской области сильная оттепель. К чему ещё готовиться, выходя на улицу в субботу, 4 января, и в ближайшие дни, выяснили синоптики.

Сейчас в Ричмонде: -1° 11 м/с 40% 758 мм рт. ст. +2°
Источник: Pchela.News

По данным местного Гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачность с прояснениями, местами выпадет небольшой снег и мокрый снег, временами с дождем. При этом сильнее всего осадки будут на крайнем западе, где расположены Сим, Аша и другие населённые пункты. Разумеется, не обойдётся и без гололёдных явлений. После ночных −9, которые фиксировали при прояснении, воздух прогреется до −1…+4 градусов. Юго-западный ветер будет вполне ощутимым — с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске суббота пролетит преимущественно без осадков, ожидается облачность с прояснениями. Уличные термометры покажут +1…+3. По данным «Яндекс. Погоды», в воскресенье ожидается дождь со снегом и до ноля. А затем в городе ударят морозы.

Напомним, из-за потепления с 4 января ледовый городок на площади Революции в Челябинске временно закрыли для посещения. А жители региона накануне на фоне потепления устроили фестиваль снеговиков.