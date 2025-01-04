Синоптики предупредили о удивительном январском потеплении до +4 градусов

По данным местного Гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачность с прояснениями, местами выпадет небольшой снег и мокрый снег, временами с дождем. При этом сильнее всего осадки будут на крайнем западе, где расположены Сим, Аша и другие населённые пункты. Разумеется, не обойдётся и без гололёдных явлений. После ночных −9, которые фиксировали при прояснении, воздух прогреется до −1…+4 градусов. Юго-западный ветер будет вполне ощутимым — с порывами до 14 метров в секунду.