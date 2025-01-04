Елена Исинбаева почтила память скончавшегося в Волгограде Евгения Трофимова

Спортивного тренера не стало на 81-м году жизни. На своей странице в соцсети Елена Исинбаева написала теплые слова в память о своем наставнике.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом призналась, что Евгений Трофимов стал для нее вторым отцом, человеком, который верил в нее, даже когда она сама в себе сомневалась.
«Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались, — отметила спортсменка. — Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем».
Также Елена Исинбаева немного рассказала о подходе к тренировкам Евгения Трофимова.
«Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером, — добавила спортсменка. — Для него было важно не количество рекордов и побед, а воспитание достойного, сильного и успешного человека. Он был педагогом с большой буквы».
Также она написала, что скорбит вместе с супругой Евгения Трофимова Тамарой Федоровной, которая была на каждой тренировке и помогала сглаживать углы.
«Светлая память Вам, мой любимый Евгений Васильевич. Спасибо за все, чему вы меня научили, — поблагодарила Елена Исинбаева. — Вы навсегда останетесь частью моего пути».
Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Евгения Трофимова. Дату и место похорон объявят позже.