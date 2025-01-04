Елена Исинбаева почтила память скончавшегося в Волгограде Евгения Трофимова

«Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались, — отметила спортсменка. — Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем».