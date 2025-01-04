608 тысяч жителей Иркутской области получат увеличенные пенсии по старости

В Иркутской области для более 600 тысяч пенсионеров проиндексировали пенсии по старости. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России. Выплаты повысили на 7,3% или 1,8 тысячи рублей. Теперь средняя пенсия составит около 25,6 тысячи рублей. Повышение размера выплат затронуло также пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
— Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров Иркутской области. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций, — пояснили в отделении Соцфонда РФ.
Январская индексация коснулась 608 тысяч пенсионеров региона, из них 474 тысячи не работают. Их средний размер выплат после индексации стал 26,6 тысячи рублей. Важно отметить, что уже увеличенную пенсию за первый месяц нового года досрочно получили 125 тысяч пенсионеров ещё в декабре. Следующая выплата из ожидает только в феврале. Остальные жители региона получат выплату по обычному графику.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что обещает погода в Иркутске 4 января. Днем в областном центре будет тепло и пройдет небольшой снег.