608 тысяч жителей Иркутской области получат увеличенные пенсии по старости

Январская индексация коснулась 608 тысяч пенсионеров региона, из них 474 тысячи не работают. Их средний размер выплат после индексации стал 26,6 тысячи рублей. Важно отметить, что уже увеличенную пенсию за первый месяц нового года досрочно получили 125 тысяч пенсионеров ещё в декабре. Следующая выплата из ожидает только в феврале. Остальные жители региона получат выплату по обычному графику.