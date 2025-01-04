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В Башкирии похолодает до −11°C

Ожидаются порывы ветра до 13 м/с.

Сейчас в Ричмонде: -1° 11 м/с 40% 758 мм рт. ст. +2°
Источник: unsplash.com

В ближайшие три дня, с 4 по 6 января, жителей Башкирии ожидает переменчивая погода с осадками и колебаниями температуры.

По прогнозам синоптиков, 4 января в республике ожидаются небольшие осадки в виде мороси и ледяного дождя. Температура воздуха днём поднимется до +2°C, а ночью составит около 0.

В воскресенье, 5 января погода останется влажной, возможен дождь со снегом. Температура днём составит около +1°C, к вечеру начнётся похолодание, и столбики термометров опустятся до −5°C. Ночью порывы ветра до 13 м/с.

6 января в Башкирии станет ещё холоднее. Днём температура воздуха будет держаться около −5°C, а ночью может опуститься до −11°C. Осадков в этот день не прогнозируется.