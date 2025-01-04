Российская теннисистка победила украинку и вышла в финал турнира в Брисбене

Матч продлился 1 час 21 минуту. За это время Кудерметова шесть раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Россиянка выиграла 84% мячей на первой подаче (31 из 37), спасла 80% брейк-пойнтов (4 из 5), реализовала 100% брейк-пойнтов (3 из 3) и выиграла 90% геймов на своей подаче (9 из 10). В финале Кудерметова может сыграть с другой россиянкой — Миррой Андреевой, которой предстоит игра против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.