В Башкирии водитель привязал лошадей к автомобилю и возил по городу

Ранее стерлитамакцы опубликовали в соцсетях видео, как водитель «Мицубиши» привязал к машине лошадей и возил их по городу. На нем видно, как за джипом бегут четыре животных, среди которых были еще маленькие пони. При этом такое, по их словам, происходит ежедневно и не первый год.