В Башкирии водитель привязал лошадей к автомобилю и возил по городу

Отдел госавтоинспекции Стерлитамака начал административное расследование в отношении водителя внедорожника, который перевозил лошадей нарушений норм законодательства.
Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Стерлитамаку.
Ранее стерлитамакцы опубликовали в соцсетях видео, как водитель «Мицубиши» привязал к машине лошадей и возил их по городу. На нем видно, как за джипом бегут четыре животных, среди которых были еще маленькие пони. При этом такое, по их словам, происходит ежедневно и не первый год.
Оказалось, что все они принадлежат местному конноспортивному клубу «Барселона». Таким образом их доставляют к площадкам города, где на них за 300 рублей катаются все желающие.
Как заявили в самом клубе телеграм-каналу Shot, по-другому перевозить лошадей они не могут. Тем более, что больше 5 км лошадей не пробегают. По словам хозяйки животных, это самый безопасный для них способ. Всего в клубе 20 особей. Покупать специальный прицеп владельцы для них не планируют.
— Полиция установит все обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примет решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в УМВД.
Кроме того, стерлитамакцы намерены добиться наказания для владельцев клуба. Они написали и отправили письмо в местную администрацию.
— Это очень небезопасный способ перевозить животных, а если в них бы кто врезался? — возмущены стерлитамакцы. — Деньги зарабатывают на них немалые, неужели на коневоз денег нет?
Они говорят, что для лошадей крайне негативно отражается бег по асфальту, да и к тому же они постоянно дышат выхлопными газами.