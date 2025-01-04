В Крыму нашли перстни III века

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Редкие серебряные перстни с геммами из сердолика и яшмы, на которых вырезаны, предположительно, Водолей и воин в шлеме, обнаружили археологи в Симферопольском районе в могильнике Опушки.
В 2021 году археологи КФУ уже находили на раскопках могильника Опушки редкую по сохранности коллекцию украшений III века н. э., выполненную в сердоликовом стиле: одну пару серег, три браслета и два нагрудных украшения. Ученые предположили, что ювелирные предметы могли принадлежать представителям знати средневековых алан. Также были найдены новые экземпляры мечей аланских воинов, относящихся к IV веку. Об этом ТАСС сообщил доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, руководитель экспедиции Игорь Храпунов.
«Замечательные находки: четыре перстня серебряных с геммами, вставками из яшмы, сердолика, на которых вырезаны изображения разные, два из них мне кажутся подлинными произведениями искусства. На одном из них изображен, предположительно, Водолей, который вылезает из раковины, на втором перстне — мужчина в профиль в шлеме, который является в свою очередь головой другого мужчины в шлеме. Подобных находок у нас еще не было», — сообщил Храпунов.
По его словам, склеп, в отличие от остальных исследованных не был разграблен. Захоронение относится к III веку нашей эры, кому оно могло принадлежать, будут выяснять.
В еще одном склепе было обнаружено захоронение мужчины с длинным мечом, уложенным вдоль туловища и набором лепной и краснолаковой посуды. Под стенкой камеры располагались амфора и несколько сосудов, рядом с ними — уздечный набор с богато украшенной бляшками и накладками ременной гарнитурой. В нынешнем полевом сезоне экспедицией было открыто 49 погребальных сооружений, в том числе 12 грунтовых склепов, 15 подбойных и 22 грунтовых могилы. Последние использовались не только для погребений людей, но и для захоронения лошадей. Большинство погребений оказались разграбленными в недавнее время.
Об экспедиции.
Экспедиция организована Институтом археологии Крыма РАН, Крымским федеральным университетом, благотворительным фондом «Наследие тысячелетий» и работает с 2003 года на могильнике Опушки, оставленного полиэтничным населением, проживавшим в междуречье Бештерека и Малого Салгира с I в. до н. э. до IV в. н. э. в центральной части крымских предгорий, в 20 км к юго-востоку от Симферополя. Его уникальность, по мнению исследователей, состоит в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской.