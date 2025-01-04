В Крыму нашли перстни III века

В еще одном склепе было обнаружено захоронение мужчины с длинным мечом, уложенным вдоль туловища и набором лепной и краснолаковой посуды. Под стенкой камеры располагались амфора и несколько сосудов, рядом с ними — уздечный набор с богато украшенной бляшками и накладками ременной гарнитурой. В нынешнем полевом сезоне экспедицией было открыто 49 погребальных сооружений, в том числе 12 грунтовых склепов, 15 подбойных и 22 грунтовых могилы. Последние использовались не только для погребений людей, но и для захоронения лошадей. Большинство погребений оказались разграбленными в недавнее время.