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В Башкирии ежемесячная выплата для детей военнопленных составит 15,3 тыс. рублей

В Башкирии установили сумму льготы для детей военнопленных.

Источник: Комсомольская правда

Для детей военнопленных из России установлена ежемесячная социальная выплата. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Размер льготы равен прожиточному минимуму для ребенка — в Башкирии в 2025 году эта сумма составит 15 309 рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан».

На социальную выплату могут рассчитывать дети военных, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия с специальной военной операции или при выполнении задач на территории Сирии.

Пособие не учитывается при определении права на другие меры поддержки.

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