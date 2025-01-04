В Башкирии ежемесячная выплата для детей военнопленных составит 15,3 тыс. рублей

Для детей военнопленных из России установлена ежемесячная социальная выплата. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Размер льготы равен прожиточному минимуму для ребенка — в Башкирии в 2025 году эта сумма составит 15 309 рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан».
На социальную выплату могут рассчитывать дети военных, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия с специальной военной операции или при выполнении задач на территории Сирии.
Пособие не учитывается при определении права на другие меры поддержки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.