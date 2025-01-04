В Омской области сегодня и завтра прогнозируются магнитные бури

Мощность обеих магнитных бурь специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивают как уровень класса G1, то есть слабый. Тем не менее, метеозависимые люди могут ощущать в эти дни дискомфорт и плохое самочувствие.