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В Омской области сегодня и завтра прогнозируются магнитные бури

Их уровень оценивается как слабый.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на два дня Омская область окажется под воздействием магнитной бури. Первая магнитная буря начнется уже сегодня, 4 января, около 12:00.

К 18:00 магнитосфера Земли уже успокоится, однако не надолго. Вторая магнитная буря начнется уже завтра около 9:00 и продлится примерно до обеда.

Мощность обеих магнитных бурь специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивают как уровень класса G1, то есть слабый. Тем не менее, метеозависимые люди могут ощущать в эти дни дискомфорт и плохое самочувствие.