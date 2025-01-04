Врач перечислила способы войти в рабочий ритм после новогодних праздников

— Физическая активность стимулирует умственную деятельность, поэтому стоит уделить внимание активному отдыху, — уверена специалист. — Но не нужно ставить цель сбросить все набранные за праздники килограммы с помощью силовых тренировок. Лучше выбрать кардионагрузки: например, занятия на велотренажере или беговой дорожке. Также полезно будет посетить бассейн или занятия йогой.