Врач перечислила способы войти в рабочий ритм после новогодних праздников

Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом помогут вернуться к рабочему ритму после новогодних каникул. Об этом рассказала терапевт Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Сабина Дельманова в интервью news.ru.
— Физическая активность стимулирует умственную деятельность, поэтому стоит уделить внимание активному отдыху, — уверена специалист. — Но не нужно ставить цель сбросить все набранные за праздники килограммы с помощью силовых тренировок. Лучше выбрать кардионагрузки: например, занятия на велотренажере или беговой дорожке. Также полезно будет посетить бассейн или занятия йогой.
По словам терапевта, с уже с первых рабочих дней важно сбалансированно питаться, включить в рацион больше овощей и фруктов. Если же после длинных каникул сложно перестроиться на рабочий ритм, можно посетить баню.
— Взбодриться помогает и горячий душ. Начинать водные процедуры лучше с ног, постепенно поднимаясь выше. Контрастный душ можно попробовать тем, у кого нет проблем с сосудами.