Педагог дала 8 небанальных советов, чем занять ребёнка дома на новогодних каникулах

Настольные игры — тоже отличный способ не только развлечься, но и провести время в кругу близких. Вдобавок они способствуют развитию логического и стратегического мышления. У всех, конечно, разные предпочтения, но в особенности эксперт рекомендовала обратить внимание на «Каркассон» и «Манчкин» (последняя подойдёт для ребят постарше). Также ребёнка можно занять кулинарным уроком. По словам Калугиной, это отличный способ развивать навыки взаимодействия в команде, а также интерес к готовке. Более того, таким образом вы сможете не только вкусно поесть на праздниках, но и передать свой опыт, а также сами научиться чему-то новому.