Ветер и снег ожидаются в Беларуси в воскресенье

По прогнозам синоптиков, в Гродно и Брест будет 0.. −2 °С и кратковременный снег. В Гродно вероятность выпадения осадков составляет 80−90%, возможна также слабая метель, в Бресте — 30−40%. Ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.