Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветер и снег ожидаются в Беларуси в воскресенье

Из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявили по республике оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: -2° 6 м/с 43% 759 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с ожидается во многих районах республики в воскресенье, об этом сообщили в Белгидромете.

В целом по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременный снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха в течение суток может колебаться в пределах 0.. −6°С.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, а также повреждение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

По причине погодных условий на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности.

Прогноз погоды по регионам

В Витебске в первое воскресенье 2025 года синоптики обещают −2..-4°С, кратковременный снег (вероятность осадков 80−90%) и слабую метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.

В Минске, Могилеве и Гомеле термометры покажут −1..-3°С. В областных центрах возможен кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

По прогнозам синоптиков, в Гродно и Брест будет 0.. −2 °С и кратковременный снег. В Гродно вероятность выпадения осадков составляет 80−90%, возможна также слабая метель, в Бресте — 30−40%. Ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.