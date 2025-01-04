Ветер и снег ожидаются в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с ожидается во многих районах республики в воскресенье, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременный снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха в течение суток может колебаться в пределах 0.. −6°С.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как повреждение линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, а также повреждение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.
По причине погодных условий на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности.
Прогноз погоды по регионам
В Витебске в первое воскресенье 2025 года синоптики обещают −2..-4°С, кратковременный снег (вероятность осадков 80−90%) и слабую метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с.
В Минске, Могилеве и Гомеле термометры покажут −1..-3°С. В областных центрах возможен кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
По прогнозам синоптиков, в Гродно и Брест будет 0.. −2 °С и кратковременный снег. В Гродно вероятность выпадения осадков составляет 80−90%, возможна также слабая метель, в Бресте — 30−40%. Ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.