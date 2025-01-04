Русскоязычный американец рассказал о том, как служил в армии США

Начинают еще больше угарать: «О, мы что-то о тебе не знаем что ли?» Потом к капитану походили, он такой: «Что это такое?» Я объясняю, что просто смешная ситуация была, фразу записал. А он: «Да не беспокойся, мы к этому толерантны, но, если что, я не из этих». В общем, было весело.