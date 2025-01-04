В Белгороде научились применять отработанную отбельную глину для очистки сточных вод АПК

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) имени В. Г. Шухова нашли применение отходам маслобойной промышленности, считавшимся опасными, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Речь идет об отработанной отбельной глине, из которой удалось получить новый безопасный сорбционный материал для очистки сточных вод агропромышленных предприятий.
«Внедрение новой технологии позволяет решить сразу две проблемы: утилизировать опасные отходы и эффективно очищать сточные воды. В ее основе — комбинированный сорбционный реагент, созданный из отработанной отбельной глины, крупнотоннажного монтмориллонитсодержащего отхода производства растительных масел», — сказали в пресс-службе.
Так, производство из 1 тонн растительного масла образуется около 25 кг отработанной отбельной глины (в сухом виде), длительное хранение которой представляет серьезную экологическую угрозу. Специалисты, изучая проблему утилизации отработанной отбельной глины, обратили внимание на ее потенциальные сорбционные свойства.
Методика работы ученых БГТУ включает синтез и термообработку. В процессе последней происходит обугливание органических компонентов, формирование тонкого углеродного слоя на глиняных частицах и увеличение их удельной поверхности. Принцип очистки сточных вод основан на том, что добавленный порошковый реагент превращает загрязняющие вещества в нерастворимый осадок, который легко удалить.
Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки РФ по программе «Приоритет 2030» в сотрудничестве с индустриальным партнером. Перед этим ученые проводили работу по очистке сточных вод птицефабрик, что дало возможность накопить необходимые знания и опыт.