В Белгороде научились применять отработанную отбельную глину для очистки сточных вод АПК

Методика работы ученых БГТУ включает синтез и термообработку. В процессе последней происходит обугливание органических компонентов, формирование тонкого углеродного слоя на глиняных частицах и увеличение их удельной поверхности. Принцип очистки сточных вод основан на том, что добавленный порошковый реагент превращает загрязняющие вещества в нерастворимый осадок, который легко удалить.