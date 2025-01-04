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В Ростовской области подвели итоги Года семьи

Организовано и проведено 43 тысячи мероприятий.

Источник: Freepik

Более половины жителей региона стали участниками различных мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней в рамках Года Семьи. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

На федеральном уровне регион представляли:

  • семья Седых/Лысенко — вошла в число 32 победителей Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и получила сертификат на 5 миллионов рублей;
  • семья Девятовых — стала победителем Всероссийского конкурса «Семья Года. 2024» в номинации «Семья — хранитель традиций»;
  • семья Котовых участвовала в форуме «Родные-Любимые»;
  • семья Дудкиных привезла с открытия Года семьи семейный очаг «Сердце России»;
  • Виктория Олейникова и Артем Пчелкин зарегистрировали брак на Всероссийском свадебном фестивале.

— В регионе прошли две волны «Больших семейных выходных» — 1—2 июня и 14—15 сентября. В рамках проекта во всех районах и городах области состоялись культурно-массовые, развлекательные, познавательные, туристические активности. В рамках федерального проекта «Семейная осень» прошли серии мероприятий, направленные на совместный досуг членов семьи в осенне-зимний период. Мероприятия областного и муниципального уровней были посвящены празднованию Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, Дня отца, Дня матери, а также различной семейной тематики. В мероприятиях приняли участие семьи участников специальной военной операции, многодетные, воспитывающие детей с инвалидностью, многопоколенные и молодые, юбиляры семейной жизни и молодожены, пары, планирующие создание семьи, — говорится в сообщении.

В течение этого года было организовано и проведено 43 тысячи мероприятий на более чем семи тысячах площадок. В них приняли участие свыше двух миллионов человек. Кульминацией Года семьи стало открытие первого в Ростовской области «Донского семейного многофункционального центра».