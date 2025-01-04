В Ростовской области подвели итоги Года семьи

— В регионе прошли две волны «Больших семейных выходных» — 1—2 июня и 14—15 сентября . В рамках проекта во всех районах и городах области состоялись культурно-массовые, развлекательные, познавательные, туристические активности. В рамках федерального проекта «Семейная осень» прошли серии мероприятий, направленные на совместный досуг членов семьи в осенне-зимний период. Мероприятия областного и муниципального уровней были посвящены празднованию Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, Дня отца, Дня матери, а также различной семейной тематики. В мероприятиях приняли участие семьи участников специальной военной операции, многодетные, воспитывающие детей с инвалидностью, многопоколенные и молодые, юбиляры семейной жизни и молодожены, пары, планирующие создание семьи, — говорится в сообщении.