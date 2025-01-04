В Ростовской области подвели итоги Года семьи

Более половины жителей региона стали участниками различных мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней в рамках Года Семьи. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На федеральном уровне регион представляли:
- семья Седых/Лысенко — вошла в число 32 победителей Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и получила сертификат на 5 миллионов рублей;
- семья Девятовых — стала победителем Всероссийского конкурса «Семья Года. 2024» в номинации «Семья — хранитель традиций»;
- семья Котовых участвовала в форуме «Родные-Любимые»;
- семья Дудкиных привезла с открытия Года семьи семейный очаг «Сердце России»;
- Виктория Олейникова и Артем Пчелкин зарегистрировали брак на Всероссийском свадебном фестивале.
— В регионе прошли две волны «Больших семейных выходных» —
В течение этого года было организовано и проведено 43 тысячи мероприятий на более чем семи тысячах площадок. В них приняли участие свыше двух миллионов человек. Кульминацией Года семьи стало открытие первого в Ростовской области «Донского семейного многофункционального центра».