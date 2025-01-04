Губернатор Хабаровского края напомнил телефоны служб жизнеобеспечения

Случиться может всё, что угодно, поэтому, помимо телефонов экстренных служб, всегда полезно иметь под рукой телефоны тех, кто отвечает и за другие аспекты бытия городов, сёл и посёлков.
По словам губернатора Дмитрия Дёмина, в эти длинные выходные все службы жизнеобеспечения в Хабаровском крае работают в режиме повышенной готовности.
«Для оперативного решения возникающих вопросов в сфере ЖКХ, электро-, тепло- и газоснабжения во всех муниципалитетах круглосуточно дежурят специалисты единых диспетчерских служб», — отмечает глава региона.
Он же у себя в телеграм-канале публикует телефоны, которые могут понадобиться в аварийных ситуациях:
Хабаровск (4212) 42−47−44, 42−47−43.
Комсомольск-на-Амуре (4217) 54−54−13.
Хабаровский район (4212) 38−15−03.
Комсомольский район (4217) 54−35−05.
Амурский район (42142) 3−41−03.
Аяно-Майский район (42147) 2−13−39.
Бикинский район (42155) 2−17−51.
Ванинский район (42137) 5−53−99.
Верхнебуреинский район (42149) 5−26−98.
Вяземский район (42153) 3−47−11.
Район им. Лазо (42154) 2−11−12.
Нанайский район (42156) 4−21−78.
Николаевский район (42135) 2−34−44.
Охотский муниципальный округ (42141) 9−23−23.
Район им. Полины Осипенко (42144) 2−12−94.
Советско-Гаванский район (42138) 4−62−32.
Солнечный район (42146) 2−61−14.
Тугуро-Чумиканский район (42143) 9−14−83.
Ульчский район (42151) 5−11−12.