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Губернатор Хабаровского края напомнил телефоны служб жизнеобеспечения

Новогодние каникулы по праву считаются одними из самых сложных для пожарных, медиков и спасателей.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Случиться может всё, что угодно, поэтому, помимо телефонов экстренных служб, всегда полезно иметь под рукой телефоны тех, кто отвечает и за другие аспекты бытия городов, сёл и посёлков.

По словам губернатора Дмитрия Дёмина, в эти длинные выходные все службы жизнеобеспечения в Хабаровском крае работают в режиме повышенной готовности.

«Для оперативного решения возникающих вопросов в сфере ЖКХ, электро-, тепло- и газоснабжения во всех муниципалитетах круглосуточно дежурят специалисты единых диспетчерских служб», — отмечает глава региона.

Он же у себя в телеграм-канале публикует телефоны, которые могут понадобиться в аварийных ситуациях:

Хабаровск (4212) 42−47−44, 42−47−43.

Комсомольск-на-Амуре (4217) 54−54−13.

Хабаровский район (4212) 38−15−03.

Комсомольский район (4217) 54−35−05.

Амурский район (42142) 3−41−03.

Аяно-Майский район (42147) 2−13−39.

Бикинский район (42155) 2−17−51.

Ванинский район (42137) 5−53−99.

Верхнебуреинский район (42149) 5−26−98.

Вяземский район (42153) 3−47−11.

Район им. Лазо (42154) 2−11−12.

Нанайский район (42156) 4−21−78.

Николаевский район (42135) 2−34−44.

Охотский муниципальный округ (42141) 9−23−23.

Район им. Полины Осипенко (42144) 2−12−94.

Советско-Гаванский район (42138) 4−62−32.

Солнечный район (42146) 2−61−14.

Тугуро-Чумиканский район (42143) 9−14−83.

Ульчский район (42151) 5−11−12.

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