Воронежцам рассказали, как выбрать хорошую «незамерзайку»

Владельцам авто рекомендуют всегда обращать внимание на запах «незамерзайки», ведь это средство должно быть безопасно для находящихся в салоне людей.
Потребителю также следует внимательно ознакомиться с маркировкой товара. Законопослушные производители указывают логотип компании и все надписи печатают легкочитаемым шрифтом.
На продукте должны быть инструкция по применению, дата производства, срок хранения, состав, информация о мерах предосторожности и адрес фирмы-производителя. Покупатели имеют право затребовать сертификатом соответствия, который обязан находиться в месте осуществления торговли.
Помимо этого, продавец должен иметь копию свидетельства о государственной регистрации. Подобные сведения также можно запросить в Реестре свидетельств о государственной регистрации.