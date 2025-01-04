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Воронежцам рассказали, как выбрать хорошую «незамерзайку»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области дало автомобилистам несколько советов на тему покупки стеклоомывающей жидкости.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Владельцам авто рекомендуют всегда обращать внимание на запах «незамерзайки», ведь это средство должно быть безопасно для находящихся в салоне людей.

Потребителю также следует внимательно ознакомиться с маркировкой товара. Законопослушные производители указывают логотип компании и все надписи печатают легкочитаемым шрифтом.

На продукте должны быть инструкция по применению, дата производства, срок хранения, состав, информация о мерах предосторожности и адрес фирмы-производителя. Покупатели имеют право затребовать сертификатом соответствия, который обязан находиться в месте осуществления торговли.

Помимо этого, продавец должен иметь копию свидетельства о государственной регистрации. Подобные сведения также можно запросить в Реестре свидетельств о государственной регистрации.